Quali sono le migliori aziende dove lavorare in Emilia Romagna? Cinque tra le prime 20 in Italia

EconomiaQuali sono le migliori aziende dove lavorare in Emilia Romagna? Cinque tra le prime 20 in Italia
7 ott 2025
REDAZIONE WEB
Economia
La bolognese Granarolo è sul podio nella classifica Italy’s Best Employers 2026, frutto di oltre 300mila valutazioni dei dipendenti su clima e soddisfazione lavorativa. A seguire Barilla e Lamborghini: il ranking

Le aziende dell'Emilia Romagna in cui si lavora meglio e i dipendendi sono più soddisfatti: da sinistra Granarolo, Barilla, Lamborghini e Ferrari

Per approfondire:

Bologna, 7 ottobre 2025 – La Granarolo di Bologna conquista il podio delle migliori 100 aziende in cui  lavorare in Italia. L’azienda è terza secondo la classifica di ‘Italy’s Best Employers 2026’, frutto di oltre 300mila valutazioni dei dipendenti su clima e soddisfazione lavorativa. Al primo e secondo posto ci sono Lavazza e Sorgenia. Ma ci sono altre emiliano-romagnole ben posizionate tra le prime venti.  Si tratta di realtà importanti del tessuto economico e sociale dell’Emilia Romagna che coniugano ambiente lavorativo di qualità, innovazione e riconoscimenti nazionali. Tra queste spiccano oltre a Granarolo, Barilla (Parma), Lamborghini (Bologna), Ferrari (Modena) e il Policlinico Sant’Orsola‑Malpighi (Bologna). 

Queste aziende emiliano‑romagnole dimostrano come sia possibile coniugare competitività economica e ambienti di lavoro attrattivi. La presenza di imprese manifatturiere, sanitarie e alimentari nel ranking evidenzia la varietà del tessuto imprenditoriale regionale e l’importanza di politiche che valorizzano il capitale umano.

Valutazione del clima aziendale

Il sondaggio è stato condotto dalla piattaforma tedesca Statista e pubblicato da Corriere.it. L’indagine si basa su opinioni raccolte in forma anonima e spontanea dai dipendenti delle ditte stesse. Le informazioni vengono elaborate per individuare il grado di soddisfazione dei dipendenti e offrire un quadro realistico del clima aziendale in diversi contesti: uffici, centri di ricerca, stabilimenti di produzione.

I parametri

L’indagine mostra come le aziende italiane, dalle storiche imprese di famiglia ai grandi gruppi quotati in Borsa o controllati da fondi di investimento, si stiano distinguendo per l’attenzione al benessere dei propri lavoratori e per la capacità di mantenere un buon clima interno. Tra i settori più rappresentati tra le 450 imprese analizzate (tutte con più di 250 dipendenti) figurano le vendite al dettaglio e all’ingrosso con l’8% del totale, alimentari e bevande con il 7,5%, e istruzione e ricerca con il 7,3%.

Granarolo (Bologna): 3° posto

Granarolo è un gruppo leader nel settore lattiero‑caseario, con sede a Bologna. Nato nel 1957 da una piccola cooperativa situata alle porte di Bologna, il gruppo conta oggi 15 stabilimenti dislocati in tutta Italia, 8 all'estero e 2.532 dipendenti. È noto per il suo impegno verso la sostenibilità, l’innovazione di prodotto e il benessere dei lavoratori. L’attenzione alla formazione interna e al coinvolgimento dei dipendenti ha contribuito al suo posizionamento elevato. 

Barilla (Parma): 16° posto

Barilla, nata come bottega di pane e pasta nel 1877, in strada Vittorio Emanuele II a Parma, è oggi leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi in Europa continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti in Scandinavia. E’ riconosciuta per le sue politiche di welfare aziendale, attenzione alla diversità e programmi di crescita per i collaboratori. Nella classifica dei migliori datori di lavoro, il brand gode anche di alta reputazione tra i consumatori.

Lamborghini (Sant’Agata Bolognese): 17° posto

Automobili Lamborghini è ben posizionata tra le aziende preferite in Italia, grazie a una cultura aziendale che valorizza l’integrazione tra innovazione tecnologica e benessere dei lavoratori. Fondata il 7 maggio 1963 da Ferruccio Lamborghini, già fondatore della Lamborghini Trattori. La sede e l'unico stabilimento produttivo sono da sempre situati a Sant'Agata Bolognese, dove lavorano oltre 1.900 dipendenti. È stata certificata tra i Top Employer Italia per numerosi anni consecutivi, segno dell’impegno verso crescita professionale, inclusione e sostenibilità. 

Policlinico Sant’Orsola‑Malpighi (Bologna): 18° posto

Il Policlinico Sant’Orsola‑Malpighi, importante struttura sanitaria dell’Emilia-Romagna, si distingue non solo per l’eccellenza clinica ma anche per le politiche interne rivolte al personale. Nel settore sanitario, rappresenta un’istituzione che investe su formazione, condizioni di lavoro e servizi per chi lavora al suo interno (medici, infermieri, tecnici). 

Ferrari (Maranello): 19° posto

La storia di quella che forse è la casa automobilistica più famosa del mondo, inizia ben prima della sua fondazione, avvenuta a Maranello nel 1947, ed è indissolubilmente intrecciata con la vita del suo fondatore: Enzo Ferrari. La casa automobilistica modenese beneficia di una forte reputazione del marchio, ma va oltre: incentivi interni, piani di formazione specialistica e una cultura aziendale aspirazionale la rendono un ambiente molto ambito.

