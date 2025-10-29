Rc auto, in Emilia Romagna aumenti contenuti: è tra le regioni più convenienti in Italia

Bologna, 29 ottobre 2025 - Aumentano i premi assicurativi, ma l’Emilia-Romagna resta tra le regioni dove l’RC auto costa meno. Secondo l’Osservatorio Rc auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad agosto il premio medio per assicurare un’auto nella regione è stato di 564,35 euro, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente, ma comunque oltre 80 euro in meno rispetto alla media nazionale, pari a 645,58 euro.

“Dopo i primi segnali positivi di inizio anno, i premi sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia - spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it - L’inflazione, ancora su livelli elevati, sta pesando sulle tariffe, ma è presto per capire se la tendenza sarà duratura”.