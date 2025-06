Regione Emilia Romagna, la Corte dei Conti: “Tagli la spesa”. Ma de Pascale dice no

Bologna, 27 giugno 2025 – La Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 con "un disavanzo di parte corrente che alla fine del quarto trimestre era di 378 milioni di euro". A spiegarlo è Marcovalerio Pozzato, presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale, a margine della cerimonia per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

Una cifra che definisce "piuttosto ragguardevole". Il fatto più importante, sottolinea Pozzato, è che la Regione ha deciso di agire per limitare il disavanzo. Tra le cause principali della situazione, è stato indicato il disequilibrio di parte corrente aggravato da meccanismi come il payback farmaceutico, misura temporanea e non continuativa che avrebbe dovuto coprire circa 200 milioni. "Il problema è che ci si è affidati a strumenti una tantum, mentre il disavanzo continua a riproporsi in modo ricorrente. Stando così le cose, il disavanzo di parte corrente è strutturale".

Già nel 2024, come correttivo, è stato introdotto un aumento dei ticket sanitari, che contribuirebbe con 420 milioni in previsione di bilancio. Ma la misura "copre solo una parte del disavanzo" e non può essere considerata risolutiva. Per Pozzato, c’è da vedere in che modo si utilizzerà la leva fiscale regionale: parla infatti della necessità di contenere la spesa pubblica, agendo sul versante quindi del risparmio, "senza però intaccare i livelli essenziali di prestazione. I servizi ai cittadini vengono al primo posto. Il mio auspicio è che si intervenga anche sul lato dei costi, senza gravare solo su tasse e tariffe".

Per Michele de Pascale, presidente della Regione, quello sulla sanità "non è uno squilibrio, è una maggiore spesa". Nel giudizio della Corte dei Conti "ci sono elementi di criticità e di difficoltà, ma l’Emilia-Romagna ottiene la parifica, perché è una regione che non mette la cenere sotto il tappeto". Con l’aumento fiscale deciso a partire da quest’anno, quella spesa coperta negli anni scorsi con fondi regionali e con il paypack "diventa strutturale". Certo, "c’è tanto lavoro da fare, sulla farmaceutica, sulla riorganizzazione dei servizi", spiega, ma aggiunge che "sulla parte finanziaria è tutto già definito e produce l’effetto di coprire questa maggiore spesa".

Una spesa che la nuova giunta non vuole ridurre, ma aumentare, ad esempio sui fronti sanitario, della casa, della non autosufficienza. La scelta di alzare le tasse a inizio legislatura, "dal punto di vista politico può essere apprezzata o contestata, perché legittimamente si potrebbe chiudere un terzo degli ospedali e ridurre le tasse oppure tagliare il personale del 10%, o togliere gli extra Lea, quelle prestazioni che in Emilia-Romagna sono gratis e che in Italia si pagano. Lo potremmo fare, ma non lo vogliamo fare, però per farlo poi bisogna essere anche conseguenti nella parte delle entrate, altrimenti ci si fa belli scaricando i problemi sulle nuove generazioni".

"Non possiamo pensare di chiudere ogni anno ‘rompendo il porcellino’ e ’scaricando’ il peso sui cittadini attraverso l’aumento delle tasse e dei ticket", le parole di Elena Ugolini, Rete Civica. La notizia del disavanzo "è l’ennesima conferma di una gestione finanziaria miope – così Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione –. È un dato che certifica un fallimento politico". Critico anche Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione: "Chiediamo di fare un passo indietro ed eliminare il ticket sanitario".