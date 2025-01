Rimborsi per i treni in Emilia-Romagna: cosa cambia da oggi

Bologna, 1 gennaio 2025 – Novità in casa Trenitalia: rimborsi più semplici e veloci, più spazio nelle carrozze per i bagagli, maggiore accessibilità e sconti per alleggerire i biglietti.

Anche in Emilia-Romagna chi deve viaggiare in treno a partire da oggi, acquistando il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia, otterrà l'eventuale rimborso automaticamente in caso di ritardi superiori ai 60 minuti. I viaggiatori si vedranno accreditare automaticamente sulla carta usata per il pagamento il rimborso. Il risarcimento arriverà entro 30 giorni e sarà pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16 euro). Sarà invece al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro).

L'indennizzo non è riconosciuto con importo inferiore ai 4 euro.

Solo per i clienti delle Frecce invece è disponibile ‘Smart Refund’, la modalità di rimborso istantaneo che velocizza e semplifica il processo: si potrà ricevere il rimborso istantaneamente, con restituzione della somma dovuta o come bonus, a seconda delle preferenze del cliente.

Il servizio è disponibile attraverso il messaggio/mail di che il viaggiatore riceve in caso di ritardo, cancellazione, sciopero o rinuncia al viaggio; presto anche nelle sezioni dedicate sull'app e sul sito di Trenitalia.

L'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi lo aveva annunciato già a inizio novembre intervenendo all’Expo Consumatori 4.0 di Ancona. "Stiamo lavorando per agevolare l'esperienza di viaggio dei passeggeri - aveva detto portando come esempio anche il ‘Tap&Tap’ che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice -. Un servizio questo che abbiamo già avviato su alcune linee e che sempre più si diffonderà a livello nazionale. Già nel 2023 abbiamo ripreso ad avere volumi di traffico sui nostri treni pari ai livelli pre-Covid. Oggi i passeggeri sono in aumento soprattutto per quel che riguarda la mobilità leisure e turistica. Per questo sui nuovi Frecciarossa 1000 che arriveranno presto sui binari abbiamo previsto più spazio per i bagagli e una maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità. Il tutto agevolando anche le famiglie con piani commerciali ad hoc per una maggiore sostenibilità economica dei viaggi".

Corradi infine aveva annunciato che presto "arriveranno locomotive di soccorso nuove, più veloci e in grado di rialimentare in fretta il treno in difficoltà, aumenteranno gli autobus d’emergenza e le cosiddette riserve calde, ovvero i treni che facilitano il trasbordo dei passeggeri e stiamo verificando come aumentare il numero di batterie sui treni, per avere aria condizionata più a lungo e percorrere qualche chilometro senza alimentazione".