Riscaldamento in Emilia Romagna 2025, quando bisognerà spegnere i termosifoni

Bologna, 4 aprile 2025 – Mentre arriva di nuovo il freddo in Emilia Romagna con temperature in picchiata, si avvicina il giorno in cui è previsto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento.

Zone climatiche e date di spegnimento

Tutta l'Emilia Romagna si trova in zona E (inverni più rigidi), ed è previsto lo spegnimento il 15 aprile. Tuttavia, ci sono eccezioni come Bologna, che nell'ordinanza già prevedeva come data di spegnimento il 7 aprile, una settimana prima rispetto alle altre città. Con la nuova ondata di gelo, alcuni sperano in una proroga.

Criteri per lo spegnimento del riscaldamento

Ma in base a cosa viene deciso quando bisogna spegnere il riscaldamento? Così come la data di accensione, quella di stop viene decisa in funzione della zona climatica. Nelle zone con temperature medie più basse, è prevista un'accensione prolungata e un tempo di funzionamento giornaliero maggiore.

Questi parametri sono riportati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che suddivide il territorio italiano in zone climatiche, con l'obiettivo di contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale.

Distribuzione delle zone climatiche

Il territorio nazionale è diviso in sei fasce climatiche (catalogate dalla A alla F) a seconda delle temperature giornaliere. L'Emilia Romagna, quasi tutta in zona E (da 2101 a 3000 gradi al giorno), include le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e Rimini. Qui, i termosifoni si possono accendere dal 15 ottobre fino al 15 aprile.

Ogni comune può emanare ordinanze per derogare queste date, specialmente in caso di maltempo o eccessivo abbassamento delle temperature.

La provincia di Forlì-Cesena si trova nella zona E, ad eccezione dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli che sono in zona D (da 1401 a 2100 gradi al giorno), dove il riscaldamento può essere tenuto acceso dal 1° novembre 2024 al 15 aprile 2025.

Specifiche per la stagione 2024/2025

Vediamo quando è previsto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento: Bologna è la prima a dire stop. "Per la stagione 2024/2025, nel Comune di Bologna - si legge sul sito dell'amministrazione - gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 22 ottobre 2024 fino al 7 aprile 2025, per un massimo di 13 ore giornaliere". Conto alla rovescia per lo spegnimento, nel frattempo la durata giornaliera di accensione è compresa tra le 5 e le 23. Stop in base alla fascia climatica per le province Rimini, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna: la data prevista per lo spegnimento dei termosifoni, è il 15 aprile. Nella categoria F ci sono zone di montagna nelle quali non sono previste limitazioni, quindi saranno i Comuni stessi che decideranno la data di accensione e spegnimento.