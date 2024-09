Ristoranti stellati? In Emilia Romagna valgono 28,5 milioni euro

Bologna, 28 settembre 2024 – Che il cibo fosse parte integrante del Pil dell’economia emiliano romagnola era ormai fatto noto a tutti: non a caso buona parte del territorio emiliano è indicato dal termine “Food Valley”, come riconoscimento della produzione di alcune delle più note eccellenze gastronomiche italiane. Anche Bologna è conosciuta all’estero per i propri prodotti tradizionali, sempre più esportati ed apprezzati in giro per il mondo.

Quello che però forse è meno noto è l’enorme impatto economico creato dai ristoranti stellati, ossia quelli a cui la Guida Michelin assegna le prestigiose stelle: secondo l’indagine “Taste tourism” realizzata da JFC international, sono stati generarti ben 28,5 milioni di euro in Emilia Romagna nel 2023: la capolista è Modena, che con i suoi quattro ristoranti Michelin, tra cui la celeberrima Francescana tre stelle di Massimo Bottura (che ha appena aperto un nuovo locale a Miami), ha creato un indotto di 8.1 milioni. Seguono Bologna con 5.9 e la provincia di Forlì-Cesena con 4.2 milioni.

Non solo: JFC ha riportato che l’Emilia Romagna ha anche un primato nazionale nelle “Bib Gourmand”, ossia i locali in grado di proporre una buona esperienza gastronomica con un menù completo a meno di 35 euro: la Michelin ne ha selezionati ben 34 nella nostra regione. Sono invece 22 i ristoranti stellati in regione secondo l’ultima edizione della Guida Michelin.

“La cucina è un delle più importanti espressioni dell’identità di un territorio e della sua biodiversità - ha evidenziato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi -, e le meravigliose creazioni che escono dalle cucine stellate dell’Emilia-Romagna sono il frutto dell’estro degli chef ispirato dal patrimonio dei nostri 44 prodotti Dop e Igp. Un paniere unico in Europa per numero, varietà e sapori, sempre più apprezzato e conosciuto in tutto il mondo".

Max Mascia, amatissimo nipote dei fratelli Marcattilii, è entrato a far parte del San Domenico di Imola a soli 14 anni

Non a caso la presentazione della 70esima edizione della guida Michelin sarà proprio in Emilia Romagna, a Modena, che vanta la produzione di 26 dei 44 prodotti Dop e Igp sopra menzionati. Sabato 5 novembre al Teatro Pavarotti dunque vi sarà la presentazione dell’ultima versione del celebre volume che, tra le numerose riconferme, vede anche quella delle tre stelle all’Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura, ormai noto in tutto il mondo.

“La presentazione della Guida Michelin è sempre un evento di grande prestigio e impatto mediatico, e siamo felici di poterla ospitare per la quarta volta in una terra che ha fatto della cucina uno dei suoi vanti”, conclude l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.