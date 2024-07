Saldi in Emilia Romagna: cosa comprare per l’estate 2024

Bologna, 4 luglio 2024 – Caccia all’affare: partono sabato 6 luglio anche in Emilia Romagna i saldi estivi, che dureranno fino ai primi giorni di settembre.

Occhio ai prezzi: per valutare la reale opportunità di risparmio per il consumatore, nelle etichette devono essere indicati oltre al prezzo finale anche lo sconto e il prezzo normale di vendita.

In Emilia Romagna i saldi iniziano sabato 6 luglio e terminano nei primi giorni di settembre: per l'estate 2024 ogni persona spenderà circa 92 euro

I must have dell’estate 2024: cosa comprare

L’abbigliamento fa la parte del leone in questa stagione di saldi. Ma cosa comprare? La moda dell’estate 2024 suggerisce cappellini, sneakers (da abbinare anche al tailleur), blazer over, bermuda, t shirt con le scritte, gonne lunghe, borse in paglia.

Gli accessori possono dare nuova vita a un capo.

Ecco, allora, la spilla con il fiore, con la pinza: è molto versatile, si può mettere sul cappello, può completare una acconciatura, può arricchire un vestito o una cintura.

Senza dimenticare i charms bag, i grandi ciondoli che si appendono alle borse (meglio se sono più di uno), si possono usare anche come portachiavi.

Di tendenza le spille a forma di animale in bachelite, una resina artificiale, anche più d’una combinata insieme.

Il sostegno ai negozi

Le offerte online sono allettanti tutto l’anno, dall’elettronica ai vestiti, e hanno ridotto l’effetto trainante delle svendite. Ecco allora che "i saldi sono una buona occasione per sostenere i nostri negozi - commenta l'assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini - che rendono vitali e dinamiche le nostre città, e la cui presenza è di grande importanza soprattutto per i centri storici dei piccoli paesi".

Il budget per i saldi

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 92 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.