Guida ai saldi estivi 2024 in Emilia Romagna: consigli per gli acquisti

Bologna, 25 giugno 2024 – In Emilia Romagna i saldi estivi partiranno sabato 6 luglio, e per sessanta giorni sarà possibile comprare merce super scontata. In questo periodo l’occasione sarà spesso dietro l’angolo, ma è bene fare attenzione per evitare brutte sorprese sia per gli acquisti fisici che per quelli online, perché non è sempre oro tutto quello che luccica.

Per evitare l’acquisto di doppioni un buon modo può essere quello di fare un controllo a tutto quello che si ha ad esempio nell’armadio, così da resuscitare anche capi finiti nel dimenticatoio.

Non solo, durante l’acquisto è importante verificare la presenza della doppia etichetta: quella riportante il prezzo originale e quella con il prezzo scontato.

Altro consiglio è quello di provare sempre i vestiti, perché in caso di pentimento non è detto che si possano cambiare, ed è opportuno chiedere all’esercente se questi potranno essere sostituiti e nel caso entro quanto tempo.

Se si attendono i saldi per acquistare qualcosa di tanto desiderato, per non incappare in qualche truffa è bene verificare qualche giorno prima il prezzo pieno del prodotto, in modo da riuscire a capire se l’esercente ha realmente applicato i saldi.

Stilare una lista di tutto quello che ci occorre può essere una soluzione non solo per non fare acquisti compulsivi, ma anche per muoversi facilmente tra le migliaia di offerte trovando subito quello si cerca.

La caccia all’affare è sicuramente emozionante, ma è importante essere a conoscenza del fatto che la garanzia vale anche per tutti i prodotti in saldo, e il negoziante non può sottrarsi alla sua applicazione.

Informazione necessaria nel caso in cui si punta all’acquisto soprattutto di prodotti d’arredo, elettronici e così via.

Tra i consigli che il Codacons diffonde ogni anno per evitare brutte sorprese c’è quello di stare alla larga dai negozi che hanno scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che si riempiono dei più svariati articoli alla partenza degli sconti, così come quello relativo ai pagamenti: il commerciante deve accettare qualsiasi forma di pagamento elettronico, con carte o bancomat, senza oneri aggiuntivi.

Ovviamente anche per gli acquisti durante i saldi è necessario conservare sempre lo scontrino, e nel caso in cui si pensi di essere stati vittima di qualche fregatura è possibile chiamare i vigili urbani o rivolgersi alle associazioni di categoria.

I saldi saranno presenti in tutta la regione fino al 3 settembre: ben due mesi per la caccia all’affare.