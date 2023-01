Saldi invernali 2023, quando iniziano? Le date in Emilia Romagna

Saldi invernali 2023 Emilia Romagna

Bologna, 2 dicembre 2023 – Uno dei momenti più attesi per gli amanti degli acquisti è finalmente arrivato: i saldi invernali 2023 sono già realtà in alcune regioni, come Sicilia e Basilicata, dove oggi iniziano le vendite al ribasso. Sebbene l’inflazione e i forti rincari, lo shopping scontato resta una delle pratiche preferite dal consumatore. Ma quando iniziano i saldi in Emilia Romagna? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Saldi invernali 2023 in Emilia Romagna: data di inizio e fine

Finalmente arrivano i saldi, occasione unica per rinnovare il guardaroba o ricorrere all’ultimo regalo: i saldi invernali in regione inizieranno infatti il prossimo 5 gennaio 2023, primo giorno feriale antecedente l’Epifania, e finiranno il 5 marzo 2023, rispettando la durata massima di 60 giorni. Pertanto, segnarsi questa date sul calendario per dare il via allo shopping a prezzi scontatissimi.

Saldi invernali: cosa c’è da sapere

I giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, non possono essere effettuate le vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

Per quanto riguarda la trasparenza sul prezzo, invece, lo sconto deve essere espresso in percentuale sopra il prezzo originario di vendita, che deve comunque restare visibile sulla merce. Inoltre, per non indurre il consumatore in errore, la merce scontata deve essere inequivocabilmente distinta dalla merce venduta a condizioni normali.