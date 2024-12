Addio Tari, in Emilia Romagna è tempo di Tariffa puntuale

I risultati, secondo il report rifiuti 2023 della Regione stilato da Arpae, “sono decisamente migliori della media regionale, sia in termini di percentuale di raccolta differenziata, sia in termini di produzione del rifiuto totale e di indifferenziato pro capite”. Si è arrivati a questi risultati anche grazie all'introduzione della tariffa puntuale (Tcp) che ha spinto i cittadini a separare la spazzatura con più attenzione. Nei comuni che utilizzano la tariffa puntuale, la raccolta differenziata è pari all’84%, con punte del 94,4%. Molto di più della soglia regionale del 74%. Dati confermati anche da Hera, che spiega come “nei territori in cui viene gestita la Tcp la percentuale di raccolta differenziata si attesti tra l’85 e il 90%”.