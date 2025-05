Case in affitto a Bologna, il 12% delle locazioni chiuso in 24 ore

Bologna, 29 maggio 2025 - Affittare una casa in meno di 24 ore? Ora è un po’ più complesso. Infatti, nel primo trimestre del 2025, solo il 13% degli immobili in affitto in Italia è stato locato in meno di un giorno. È quanto emerge da uno studio di Idealista, che segnala una decisa frenata rispetto al 17% dello stesso periodo del 2024.

Il fenomeno delle locazioni 'lampo' si contrae dunque di 4 punti percentuali, indicando una maggiore prudenza e riflessione da parte di chi cerca una casa in affitto. E come in tutta la nazione, anche l’Emilia-Romagna segue lo stesso trend, con cali marcati nelle città che negli anni scorsi avevano guidato il mercato degli affitti.

Ci sono però poi anche casi limite come quello di Bologna, che rimane stazionaria per quanto riguarda gli affitti veloci, ma mantiene comunque prezzi alti anche per mantenere una casa in generale. Tra rate del mutuo, bollette luce, gas e acqua, manutenzione e tasse, infatti, i cittadini pagano in media 16.465 euro l’anno, vale a dire 1.372 euro al mese.