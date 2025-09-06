Case di lusso in vendita in Emilia-Romagna: quali sono le 5 più costose

Bologna, 6 settembre 2025 - Qual è la proprietà in vendita più costosa in Emilia-Romagna? Da Piacenza a Ravenna, la top five degli immobili di più valore copre tutto il territorio regionale: dal castello di Agazzano, nel piacentino, in vendita a circa 19 milioni di euro, passando per ville da 6 milioni di euro nel Bolognese e nel Ferrarese.
Chi non vorrebbe vivere in un castello o in una villa super lussuosa, dopotutto? Ma certi sogni costano davvero caro e per averne un'idea, Idealista ha stilato una classifica con le proprietà da sogno più care, ma anche più belle.