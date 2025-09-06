Case di lusso in vendita in Emilia-Romagna: quali sono le 5 più costose

Una Virtus da sold out
6 set 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Economia
Uno studio condotto dal portale Idealista mette in fila gli annunci più cari di castelli o ville sparsi sul territorio regionale. Non solo immobili in cui vivere, ma anche dove aprire attività e iniziare a lavorare ad altri livelli

La classifica degli immobili più costosi in Emilia-Romagna

Bologna, 6 settembre 2025 - Qual è la proprietà in vendita più costosa in Emilia-Romagna? Da Piacenza a Ravenna, la top five degli immobili di più valore copre tutto il territorio regionale: dal castello di Agazzano, nel piacentino, in vendita a circa 19 milioni di euro, passando per ville da 6 milioni di euro nel Bolognese e nel Ferrarese. 

Chi non vorrebbe vivere in un castello o in una villa super lussuosa, dopotutto? Ma certi sogni costano davvero caro e per averne un'idea, Idealista ha stilato una classifica con le proprietà da sogno più care, ma anche più belle. 

Continua a leggere questo articolo

