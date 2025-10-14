Chi può accendere il riscaldamento in Emilia Romagna il 15 ottobre

Bologna, 14 ottobre 2025 - L'autunno inizia a farsi sentire anche in Emilia Romagna con le temperature che da martedì 14 ottobre inizieranno ad abbassarsi allineandosi progressivamente alla media stagionale dei 19 gradi. Già in alcuni comuni la scorsa settimana è stato registrato un abbassamento improvviso delle temperature che ha comportato l'accensione anticipata del riscaldamento. Con l'arrivo del freddo, infatti, la domanda ricorrente, soprattutto per chi ha anziani e bambini in casa, è: quando è possibile accendere i termosifoni? La risposta è dal 15 ottobre, in quasi tutta l'Emilia Romagna. A livello nazionale, l'accensione del riscaldamento è prevista tra il 15 ottobre 2025 e il 1 dicembre 2025, a seconda della zona di riferimento. Bisogna infatti fare attenzione alla zona climatica in cui si risiede, agli orari di accensione dei termosifoni, alle temperature impostate e alle regole stabilite da Comuni e condomini, per evitare di pagare multe che possono arrivare anche a 3mila euro.

