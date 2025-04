La classifica dei comuni più ricchi dell'Emilia Romagna

Bologna, 23 aprile 2025 - Ecco la classifica del reddito medio pro capite in Emilia Romgna che vede svettare, come lo scorso anno, Albinea, comune in provincia di Reggio Emilia da quasi 9mila abitanti, che per il secondo anno consecutivo vola in cima alla graduatoria con 32,792 euro (lo scorso anno era stato di 33mila 174 euro).

Fanalino di coda, oggi come lo scorso anno, la ferrarese Goro, poco più di 3.500 abitanti, con 13mila 702 euro. In mezzo il capoluogo di regione, Bologna che con i suoi 30mila e 171 euro si piazza al sesto posto tra i comuni 'più ricchi' superata però dall'attiguo San Lazzaro di Savena che conquista il 4° posto con 31,848 euro.