Emilia Romagna: il comune più ricco e quello meno abbiente

C'è un primo e un ultimo della classe in ogni situazione: la classifica del reddito medio procapite mette in fila la qualità delle vita in regione dal punto di vista economico.

In cima a questa classifica - secono la classifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze - svetta Albinea, quasi 9mila abitanti, in provincia di Reggio Emilia. Qui i sui Gessi sono stati inseriti nel patrimonio Unesco e il reddito medio è di 33mila e 174 euro. In coda, invece - secondo le rilevazioni dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil regionale - si trova Goro, circa 3.500 residenti, in provincia di Ferrara, dove il reddito medio pro capite è di appena 12.900 euro.

Partiamo per un viaggio in due paesi che distano meno di duecento chilometri l'uno dall'altro, ossia un viaggio di un paio d'ore abbondanti che dal Delta del Po percorre la Bassa ferrarese e sale sui primi Appennuni reggiani.

