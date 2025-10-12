Gambero Rosso 2026, la 'rottura' tra Emilia e Romagna. Tutti i 16 vini migliori con i Tre Bicchieri

Identità a tavola

EconomiaGambero Rosso 2026, la 'rottura' tra Emilia e Romagna. Tutti i 16 vini migliori con i Tre Bicchieri
12 ott 2025
REDAZIONE WEB
Economia
La classifica dei migliori vini secondo il Gambero Rosso: in Emilia-Romagna 16 ricevono il riconoscimento dei Tre Bicchieri

Bologna, 12 ottobre 2025 - Per la prima volta la casa editrice il Gambero Rosso, nell'assegnare il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026, il 'Tre Bicchieri', ha distinto l'Emilia dalla Romagna. Una questione puramente vinicola, essendo due zone della regione molto diverse per territori, vitigni e denominazioni. Quell'Emilia del Pignoletto e del Lambrusco e quella Romagna del Sangiovese e dell’Albana. Sedici riconoscimenti totali: 10 cantine in Emilia e 6 in Romagna.

Leggi anche: quali sono i Tre Bicchieri 2026 delle Marche 

Per le degustazioni finali della guida 'Vini d’Italia 2026' del Gambero Rosso quest’anno sono state coinvolte circa 2.300 etichette, a 508 delle quali è stato assegnato il massimo riconoscimento, i Tre Bicchieri. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle dell'Emilia-Romagna.

Classifiche, tre chiavi Michelin a Casa Maria Luigia di Bottura 

 

