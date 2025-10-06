Mangiare sano e risparmiare in Emilia-Romagna: come sono cambiate le abitudini alimentari

Bologna, 6 ottobre 2025 - La parola d’ordine resta ‘cautela’ ma la salute passa soprattutto dalla tavola. Questo uno degli esiti dell’indagine sulle abitudini di consumo fuori casa dei residenti in Emilia-Romagna, realizzata da Nomisma per conto di Confesercenti. Una relazione che riassume i cambiamenti in atto nel settore della ristorazione, sotto la spinta di nuove abitudini alimentari e il consolidamento di altri fenomeni sempre più presenti. Una delle certezze che emerge è che l’alimentazione ha un ruolo centrale nell’assicurare una vita sana a livello fisico e mentale. A tal punto che quasi un italiano su due la considera determinante (46%). Un trend in crescita, quello del salutismo, anche in regione.
