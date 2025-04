Dal 2 maggio la riforma dei ticket sanitari: come cambia il costo dei farmaci in Emilia Romagna

Bologna, 21 aprile 2025 - Che cosa cambia per l’acquisto dei medicinali in farmacia? E soprattutto: quanto ci costeranno? È la domanda che gli emiliano-romagnoli si porranno a partire dal 2 maggio, quando entrerà in vigore il ticket sanitario regionale di 2,20 euro. Quindi, mettendoci per un paio di minuti nei panni del signor Rossi, proviamo a descriverne l’ingresso in farmacia, in una giornata primaverile soleggiata. Per addentrarsi in quel labirinto di regole e scaffali, il ‘signor Rossi’ dovrà rispettare una serie di linee guida. Ad aiutarlo in questo viaggio c’è Achille Gallina Toschi, titolare farmacia Toschi e presidente regionale Federfarma.