Sciopero 31 ottobre 2024 a Bologna e in Emilia Romagna, dalla scuola alla sanità: possibili disagi

Bologna, 28 ottobre 2024 – Blocco del pubblico impiego e possibili disagi anche a Bologna e in tutta l’Emilia Romagna.

Infatti per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024 è previsto uno sciopero nazionale che riguarda chi lavora nel settore pubblico (anche la sanità) e in particolare il settore istruzione, con i comparti della scuola e dell’università coinvolti. La protesta è nei confronti del governo in merito alla prossima legge di Bilancio che prevede il taglio di oltre ottomila posti dal prossimo anno, 5660 tra gli insegnanti e 2710 per il personale Ata. Per il resto del della pubblica amministrazione il turn over è previsto al 25%.

Presìdi e flash mob sono previsti in 40 città italiane.

Il comunicato dei sindacati

"Si comunica che per l’intera giornata del 31 ottobre 2024 è previsto uno sciopero generale di tutti i lavoratori del pubblico impiego e della scuola – si legge nel comunicato dei sindacati -, proclamato da Usb Pi, con adesione di Fisi e Cub Sur, da Cib Unicobas, con adesione di Unicobas Scuola e Università, uno sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, proclamato da Flc Cgil e uno sciopero regionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola proclamato dai Cobas Scuola Sicilia”.

Tagli alla scuola nella manovra di Bilancio

Quindi Incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell'università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. Tra el altre rivendicazioni anche un contratto giusto ed un lavoro stabile, rabbia rafforzata dalla lettura della Legge di Bilancio presentata dal Governo.

"Una manovra finanziata con i tagli a tutti i settori della Conoscenza. Nessuna risorsa aggiuntiva sul contratto, a fronte di un'inflazione al 18% che nell'ultimo triennio ha eroso il potere d'acquisto dei salari, ma solo tagli lineari. Uno del 5% che riduce il turn over per l'Università e la Ricerca e un taglio secco per la scuola di ben 5660 docenti e 2174 Ata. Tagli che vanno ad aggiungersi alle emergenze della scuola, tra cui il precariato: un lavoratore su quattro fra ATA e docenti non ha un contratto stabile con grosso danno per la didattica oltre che alle vite di lavoratrici e lavoratori”, afferma il sindacato.