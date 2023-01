Sciopero benzinai: quali restano aperti oggi e dove fare il pieno in Emilia Romagna

Bologna, 25 gennaio 2023 – Prosegue lo sciopero dei benzinai iniziato alle 19 di ieri, 24 gennaio. Lo stop è di 48 ore (ma una sigla, Faib, riduce la protesta a 24 ore), fino alle 19 di giovedì sera. I benzinai della regione resteranno chiusi per unirsi alla protesta contro il governo e che interessa anche la rete autostradale e self service. Ecco quali benzinai resteranno aperti oggi e dove andare a fare benzina in Emilia Romagna in autostrada.

Benzinaio (archivio)

Autostrada A1

Lungo l’A1, da Milano a Napoli, resteranno aperti i rifornimenti nelle aree di servizio Arda Ovest, chilometro 73, e Cantagallo Ovest, chilometro 199. Le stesse aree di servizio, Arda Est e Cantagallo Est, resteranno aperte in direzione nord, da Napoli a Milano.

Autostrada A13

Tra Bologna e Padova, sia in direzione nord che sud, il rifornimento sarà garantito dall'area di servizio Castel Bentivoglio Est/Ovest, chilometro 11.

Autostrada A14

Da Bologna a Taranto, lungo la A14, resteranno aperti i distributori dell'area di servizio La Pioppa Ovest, chilometro 2; Santerno Ovest, chilometro 59, Montefeltro Ovest, chilometro 133.

Da Taranto a Bologna, invece, il rifornimento sarà garantito nell'area di servizio Bevano Est, chilometro 89, e Sillaro Est, chilometro 37.

Autostrada A15

Sulla A15 da Parma a La Spezia resteranno aperti i distributori nell'area di servizio Medesano Ovest, chilometro 15, mentre da La Spezia a Parma sarà possibile rifornirsi nell'area di servizio Tugo Est, chilometro 54.

Autostrada A22

Infine, lungo la A22, da Modena al Brennero il servizio è garantito nell'area Campogalliano Est, al chilometro 309.