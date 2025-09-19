Sciopero generale 22 settembre in Emilia Romagna, giornata nera per i trasporti. Treni e bus: quali i garantiti

Bologna, 19 settembre 2025 - Lunedì 22 settembre, giornata nera per il trasporto pubblico a causa sciopero generale di 24 ore “contro il genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di politiche sociali e industriali e le morti sul lavoro”. Per Bologna, la giornata sarà da ‘bollino nero’ perché apre la fiera del Cersaie e da piazza Maggiore, alle 10.30, partirà un corteo pro Gaza. Oltre al trasporto pubblico, essendo sciopero generale, incroceranno le braccia anche i lavoratori del privato e del pubblico, sanità e scuola inclusi.

I bus a Bologna: orari

Lo sciopero proclamato da Usb ferma i bus di Bologna e Ferrara dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Trasporto pubblico (Seta) a Modena, Reggio e Piacenza

Lunedì 22 settembre nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore da Usb e uno sciopero aziendale di 4 ore da Orsa Trasporti. Inoltre, Usb ha aderito allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Cub, Adl e Usb. Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di Seta al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058. Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Servizio extraurbano: servizio garantito dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16. A Reggio Emilia servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 fino al termine del servizio. Servizio urbano a Piacenza: servizio garantito dalle 7.01 alle 9:59 e dalle 12.01 alle 14.59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle 6.45 fino alle 9.45 e dalle 11.45 fino alle 14.45). Servizio suburbano ed extraurbano: servizio garantito fino alle 8.29 e dalle 12.01 alle 14.59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle 8 e dalle 11.31 fino alle 14.30).

Tep-Parma

Servizi garantiti: servizi urbani (autobus e Happy Bus) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40. Servizi extraurbani (autobus e Prontobus extraurbano) garantiti dalle 5.30 alle 8.45 e dalle 12.10 alle 14.55.

Start Romagna

Lunedì 22 è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato. Le fasce orarie durante le quali il servizio è garantito sono le seguenti: Forlì-Cesena: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16, Ravenna (compreso il traghetto): dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Rimini: dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16.

Treni: quali quelli garantiti in Emilia Romagna

Dalle 0:00 alle 23 di lunedì 22 settembre, è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale di Trenitalia Regione Calabria. I treni possono subire cancellazioni o variazioni.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero: l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

In caso di sciopero treni garantiti in Emilia Romagna: servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali; dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 dei giorni festivi. I servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza.