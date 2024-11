Sciopero oggi dei treni: dalle 21 previste cancellazioni e ritardi anche in Emilia Romagna

Bologna, 23 novembre 2023 – Sciopero nazionale dei treni dalle 21 di questa sera a alle 21 di domenica 24 novembre. La stessa Trenitalia Fs avvisa che “lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale”. Lo sciopero non nessuna fascia oraria di garanzia.

Treni cancellati e in ritardo: sarà un altro fine settimana di passione a causa dello sciopero

Forti disagi anche sui treni regionali

Questi significa che sarà un altro fine settimana di passione per chi deve mettersi in viaggio. Anche perché non ci sono fasce orarie garantite. Saranno coinvolti anche i convogli locali, ossia i treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper.

Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, si invitano i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.

Garantiti i treni a lunga percorrenza

Trenitalia fa sapere che “in caso di sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e con inizio alle ore 21 del giorno prefestivo (cioè, come oggi, di sabato), vengono garantiti i treni a lunga percorrenza riportati in questa tabella”.

Come informarsi

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde (gratuito) 800892021 oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Perché lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi: la protesta coinvolgerà "tutto il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario", informa il sindacato di base Usb e quindi Fs, Italo e Trenord.

L’agitazione "si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base" spiega l'Usb e si schiera contro il “peggioramento costante delle condizioni di lavoro”.

Treni fermi oggi e non venerdì 29

C’è però almeno una buona notizia. Dopo questo stop di oggi i treni non saranno coinvolti dallo sciopero generale di Cgil e Uil in programma venerdì 29 novembre. A parte il trasporto ferroviario lo sciopero coinvolgerà, infatti, tutto il resto del personale dei trasporti: aereo, marittimo, bus, tram, filobus.