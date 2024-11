Sciopero trasporti oggi 29 novembre in Emilia Romagna: orari e corse garantite

Bologna, 29 novembre 2024 - Dalla sanità ai servizi ambientali, dalla scuola ai trasporti, dal pubblico al privato: il 29 novembre è sciopero generale. Unici a non incrociare le braccia in questo venerdì nero sono i treni, i cui macchinisti sono stati precettati alcuni giorni fa dalla commissione garanzia sciopero. A proclamare lo sciopero sono Cgil e Uil, Cgil Emilia Romagna e Uil Emilia Romagna hanno organizzato una manifestazione regionale con partenza da Porta Lame a Bologna dalle 9,30 e chiusura in piazza Maggiore dove dalle 10,30 si terranno gli interventi dei delegati. Ad aprire i lavori, il segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti. Chiude il segretario generale Cgil, Maurizio Landini.

Trasporti

Differenti gli orari a seconda dei mezzi di trasporto. In origine, si trattava di otto ore di sciopero, ridotti a quattro dopo l’intervento della Commissione di garanzia. Gli aerei non voleranno dalle 10 alle 14, mentre le navi e traghetti staranno in porto dalle 9 alle 13. Gli autobus urbani oppure extraurbani non gireranno dalla 9 alle 13, ma qui ci sono alcune variazioni sulla base degli accordi sindacali tra parti sociali e aziende.

Bologna e Ferrara

Gli autobus di Bologna e Ferrara staranno nei depositi dalle ore 9 alle ore 13. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, prima dello sciopero, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.45. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.50. Prima dello sciopero, per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.45.

Seta (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari)

Modena I bus di Modena, Carpi e Sassuolo non gireranno dalle ore 09.01 alle ore 11.59. Le corriere, invece, resteranno ferme dalle ore 09.01 alle ore 12.29. Per info: numero verde 840 000 216 oppure WhatsApp al numero 334 2194058. Reggio Emilia Stop per tutti i mezzi dalle ore 9 alle ore 13. Per info: numero verde 840 000 216 oppure WhatsApp al numero 334 2194058. Piacenza Gli autobus non gireranno dalle ore 10 alle 12. Le corriere extraurbane dalle ore 9 alle ore 12. Per info: numero verde 840 000 216 oppure WhatsApp al numero 334 2194058. Parma Il servizio urbano si fermerà dalle 9 alle 12.10. Le corse per le quali è prevista la partenza entro le ore 9.00 devono essere completate fino al capolinea urbano opposto. Il servizio Happy Bus potrebbe non essere garantito. Il servizio extraurbano – Pronto Bus Extraurbano non sarà operativo dalle 9 alle 12.10. Le corse per le quali è prevista la partenza entro le ore 9 devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro le ore 9. Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25. In eccezione al criterio ora indicato, vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km., essendo partite dal capolinea almeno un’ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le ore 7.45 ovvero le ore 13.55. Per info: numero verde 840 22 22 22.

Start Romagna

Gli autobus non gireranno nelle seguenti fasce orarie: • Forlì-Cesena: dalle 9 alle 13 • Ravenna (compreso il traghetto): dalle 9 alle 12 (nel rispetto delle fasce di garanzia) • Rimini: dalle 9 alle 13