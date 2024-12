Sciopero trasporti oggi 13 dicembre in Emilia Romagna: gli orari e le corse garantite

Bologna, 13 dicembre 2024 – Un altro sciopero, un altro venerdì di stop. È ufficiale, oggi 13 dicembre nel giorno di santa Lucia, a incrociare le braccia per 24 ore sarà il personale del settore pubblico e privato. Questa volta l’agitazione è stata proclamata dal sindacato di base Usb e vi hanno aderito anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato.

A nulla è servito il provvedimento firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per ridurre lo sciopero a quattro ore dato che il Tar del Lazio ha sospeso poco dopo l’efficacia dell’ordinanza.

Si tratta quindi del secondo sciopero generale nel giro di due settimane( lo scorso è stato venerdì 29 novembre) a cui aderiranno anche treni, bus, taxi e Ncc. Fuori quindi solo il settore aereo, che manifesterà il 15 dicembre.

Tper fa sapere che lo sciopero di 24 ore è stato confermato e che a Bologna e Ferrara si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio, rispettando quindi le fasce di garanzia.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarda anche il personale del Marconi Express, ovvero il People Mover (la navetta che collega l’aeroporto di Bologna alla stazione dei treni) il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 13 dicembre.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Anche Seta fa sapere che aderirà allo sciopero di 24 ore di venerdì 13 dicembre precisando che:

a Modena il servizi urbano sarà garantito dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16 mentre il servizio extraurbano verrà garantito dalle 6 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 16

il servizi sarà dalle alle e dalle alle mentre il servizio verrà garantito dalle alle e dalle ore alle a Reggio Emilia potrebbe essere compromessa la regolarità del servizio urbano ed extraurbano dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio

potrebbe essere la regolarità del servizio urbano ed extraurbano dalle alle e dalle fino al del servizio a Piacenza il servizio urbano sarà garantito dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 12 alle 15 mentre il servizio extraurbano verrà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 fino al termine del servizio.

A Parma per il servizio urbano saranno garantite tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30 e dalle dalle 12.10 alle 14.40. Per il servizio extraurbano invece saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45 e dalle 12.10 alle 14.55.

Per quanto riguarda lo sciopero della società Start Romagna, il servizio sarà garantito: