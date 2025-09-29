Sciopero treni in Emilia Romagna il 3 ottobre 2025, quali sono le corse garantite

Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
EmiliaRomagna
EconomiaSciopero treni in Emilia Romagna il 3 ottobre 2025, quali sono le corse garantite
29 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Ennesima mobilitazione per la Palestina organizzata stavolta dal sindacato SI Cobas che interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 20.59 di venerdì 3 ottobre. Possibili disagi

Venerdì 3 ottobre sciopero dei treni Tper: possibili disagi (foto di repertorio)

Per approfondire:

Bologna, 29 settembre 2025 - Venerdì 3 ottobre sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per la Palestina.

A proclamarlo è il sindacato SI Cobas. Lo sciopero generale interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper: dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre, alle ore 20.59 di venerdì 3 ottobre 2025. Ecco cosa cambia in Emilia Romagna

I treni e le fasce orarie garantiti

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile per Trenitalia Tper sul loro sito. I treni garantiti sono consultabili anche sull’orario ufficiale Trenitalia, disponibile in formato digitale su pagina dedicata.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Cosa fare per chiedere il rimborso 

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni utili

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

© Riproduzione riservata