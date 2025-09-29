Sciopero treni in Emilia Romagna il 3 ottobre 2025, quali sono le corse garantite

Bologna, 29 settembre 2025 - Venerdì 3 ottobre sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per la Palestina.

A proclamarlo è il sindacato SI Cobas. Lo sciopero generale interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper: dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre, alle ore 20.59 di venerdì 3 ottobre 2025. Ecco cosa cambia in Emilia Romagna.

I treni e le fasce orarie garantiti

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile per Trenitalia Tper sul loro sito. I treni garantiti sono consultabili anche sull’orario ufficiale Trenitalia, disponibile in formato digitale su pagina dedicata.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Cosa fare per chiedere il rimborso

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni utili

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.