Sciopero treni 4 e 5 settembre in Emilia Romagna: tutte le informazioni utili

Bologna, 1 settembre 2025 – Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Tper e Trenord dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre. A proclamarlo alcune sigle sindacali autonome.

“I treni potranno quindi subire cancellazioni o variazioni – si legge nel sito di Trenitalia –​. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili in questo link. Per i treni garantiti in Emilia Romagna in caso di sciopero nei giorni feriali (come in questo caso) sono consultabili cliccando qui.

Per il trasporto Regionale in Emilia Romagna, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 dei giorni festivi). I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso, a partire dalla dichiarazione di sciopero - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;​ fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.​

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il sito trenitaliatper.it, ​il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. : i servizi minimi garantiti in caso di sciopero e le modalità per richiedere il rimborso in caso di rinuncia al viaggio sono consultabili nella sezione dedicata del sito di Trenitalia.