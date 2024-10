Sciopero treni oggi e domani, in Emilia Romagna possibili disagi e ritardi

Bologna, 12 ottobre 2024 – Anche in Emilia Romagna potrebbero esserci ripercussioni e disagi a causa dello sciopero nazionale dei treni che scatterà dalle 21 di stasera, sabato 12 ottobre 2024, e si concluderà alle 21 di domenica 13 ottobre.

Lo sciopero del personale del Gruppo Fs, Trenitalia. Trenitalia Tper e Trenord – proclamato da alcune sigle sindacali autonome -, come recita un comunicato di Ferrovie dello Stato “potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio”.

Trenitalia Tper

Trenitalia Tper, che gestisce il trasporto ferroviario in Emilia Romagna, nelle giornate di sciopero “assicura servizi minimi” che sono stati “predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali”. I servizi minimi garantiti riguardano però principalmente i giorni feriali.

Durante le ore di sciopero si “potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza)”, quindi “è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Per i treni in Emilia Romagna “sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21 dei giorni feriali”.

Per seguire i treni in tempo reale clicca qui.

Emilia Romagna, treni regionali garantiti in caso di sciopero

Treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero

Come chiedere il rimborso

Chi intende rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa si può riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni utili e call center

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.