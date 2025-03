Scuola, 5 milioni per le borse di studio in Emilia-Romagna: ecco a chi spettano

Bologna, 27 marzo 2025 - In Emilia Romagna borse di studio a quasi 24mila studenti. Cresce anche l’importo delle borse di studio che saranno assegnate al 100% degli studenti aventi diritto in regione. La Giunta infatti ha stanziato 5 milioni di euro per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro.

Borse di studio: quanto ha speso la Regione

In Emilia-Romagna sono in tutto 23.930 gli studenti che riceveranno il contributo economico grazie a fondi regionali e statali. Per rendere questo possibile sono stati aggiunti ai 2 milioni e 100mila euro (cifra derivante dalle risorse del ministero dell’Istruzione e del Merito destinate all’Emilia-Romagna) ulteriori 2 milioni e 750mila euro di fondi regionali.

Quanti studenti ne beneficeranno

Saranno 12.818 studenti del primo e del secondo anno delle scuole superiori o iscritti ai percorsi IeFP a beneficiare delle borse finanziate dalla Regione; inoltre altri 11.112 studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado riceveranno le borse di studio finanziate dal Ministero.

Borse di studio: quanti soldi

Gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025 saranno pari a 190 euro per la borsa di studio base, e di 237,5 euro per gli studenti meritevoli (con media pari o superiore a 7) e per quelli certificati ai sensi della Legge 104/1992. Gli studenti idonei che riceveranno la borsa maggiorata sono il 52% del totale. I fondi regionali verranno assegnati alle province e alla Città metropolitana di Bologna, che provvederanno all’erogazione delle borse di studio. Per quelle finanziate dallo Stato, invece, l’ente regionale Er.Go invierà gli elenchi dei beneficiari al Ministero tra il 31 marzo e il 15 giugno 2025, poi lo stesso Ministero procederà direttamente all’erogazione delle borse di studio nei successivi 30 giorni.

Il confronto con l’anno scolastico 2023-2024

Rispetto all’anno precedente l'importo cresce di circa il 4%. Infatti nell’anno 2023/2024 venivano assegnati 183 euro per le borse base e 229 euro per quelle maggiorate.

La distribuzione delle borse di studio per provincia

Le 12.818 borse di studio regionali assegnate da Piacenza a Rimini per un importo complessivo di 2.753.670 euro sono così suddivise sul territorio: 2.540 quelle assegnate in provincia di Bologna per un ammontare di 542.925 euro, 2.561 a Modena per 549.480 euro, 1.582 a Reggio Emilia per 340.860 euro, 1.256 a Forlì-Cesena per 270.275 euro, 1.329 a Parma per 284.762,5 euro, 1.049 a Ravenna per 225.055 euro, 993 a Rimini per 216.267,5 euro, 756 a Piacenza per 162.260 euro, 752 a Ferrara per 161.785 euro.

L’assessora Conti: “Non si deve rinunciare allo studio”

“Rafforziamo l’impegno per garantire le borse di studio a tutti gli studenti che ne hanno diritto, perché nessun giovane deve rinunciare allo studio a causa di difficoltà economiche - commenta l’assessora alla scuola e al welfare, Isabella Conti -. Investire sulla scuola significa investire non solo sul futuro dei nostri ragazzi, ma dell’intera comunità. Dobbiamo contrastare con tutti gli strumenti possibili la dispersione scolastica e sostenere le famiglie con i redditi più bassi, valorizzando anche l’impegno degli studenti più meritevoli e di quelli in situazioni di fragilità. Ottimizzando le risorse disponibili, quest’anno siamo riusciti ad alzare l’importo delle borse, adeguandole a quelle nazionali: ogni euro del bilancio regionale sarà destinato a migliorare i servizi per i cittadini e le famiglie”.