Stop auto benzina diesel 2035, la Motor Valley dell’Emilia Romagna si prepara alla rivoluzione

Bologna, 15 febbraio 2023 - L'addio dell'Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel dal 2035 è stato suggellato dal voto finale della plenaria del Parlamento europeo dopo una lunghissima trafila legislativa. Ma ora che c’è una deadline, che ne sarà delle super auto di lusso che nascono nella Motor Valley dell'Emilia Romagna? I colossi della Motor Valley non intendono arrivare in ritardo o impreparati alla sfida della svolta green dei motori. Ci sono già progetti in cantiere, che presto potrebbero portare a guidare le loro auto elettriche. Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato della Lamborghini, ha detto che il 2023 sarà "un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre" con una lista d'attesa di 18 mesi che "ci permette di guardare al futuro e ai prossimi traguardi con serenità". Questo percorso vedrà un'ulteriore accelerazione nel 2023, quando verranno prodotte le prime vetture ibride e Lamborghini entrerà nella seconda fase del programma 'Direzione Cor Tauri', che prevede il più alto investimento di sempre nella storia dell'azienda (1,8 miliardi di euro in cinque anni) mirato alla transizione ibrida e, successivamente, a quella elettrica. Il futuro della Ferrari Ferrari non vuole certo...