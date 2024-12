Supermercati aperti il 25 e 26 dicembre in Emilia Romagna: dove trovarli

Bologna, 23 dicembre 2024 – Se vi siete cimentati, almeno una volta nella vita, nella preparazione di un menù delle feste (pranzo di Natale o cena della vigilia che sia), sapete bene che il rischio di aprire il frigo o la dispensa e non trovare qualche ingrediente è dietro l’angolo: la scoperta di un contenitore semivuoto di zucchero o di latte può scatenare il panico.

Ecco perché la maggior parte dei supermercati, in Emilia-Romagna come in tutta Italia, garantisce l’apertura anche durante le festività, sia pur in orari ridotti e prevalentemente nella giornata di Santo Stefano. Il suggerimento, sempre valido, è di telefonare ai punti vendita prima di presentarsi, in quanto l'apertura varia a seconda delle catene e delle località. Ecco, tuttavia, una panoramica non esaustiva delle aperture previste il 25 e il 26 dicembre in regione.

Conad

Conad ha annunciato che numerosi punti vendita saranno aperti sia il 25 che il 26 dicembre, per garantire un servizio continuo ai clienti durante le festività. Per individuare il supermercato più vicino e verificarne gli orari di apertura, è possibile avvalersi dell'utile strumento di localizzazione disponibile sul sito web ufficiale. Grazie al servizio, scopriamo che pressoché tutti i punti vendita resteranno chiusi il giorno di Natale, mentre a Santo Stefano i bolognesi potranno recarsi al Tuday Conad di via Indipendenza (aperto dalle 8 alle 20). Sempre il 26 dicembre sono previste diverse aperture – attenzione, alcune solo per mezza giornata - in provincia di Parma e Reggio Emilia e a Forlì (Spazio Conad in piazzale della Cooperazione, dalle 8 alle 20).

Carrefour

Alcuni punti vendita Carrefour Express rimarranno aperti durante le festività. Ad esempio, il negozio di piazza di Porta Castiglione a Bologna garantisce l’operatività il 25 dicembre dalle 7:00 alle 12:30 e il 26 dicembre dalle 7:00 alle 23:45 (orario ordinario).

Pam

Gran parte dei supermercati Pam sarà chiusa nei giorni di Natale e Santo Stefano. I due punti vendita Marconi - a Bologna, al 20 e al 28 di via Marconi – resteranno però aperti per l’intera giornata del 26 dicembre. Chiuso sia il 25 che il 26, invece, il Pam Superstore di Imola.

Coop Alleanza 3.0

I punti vendita Coop Alleanza 3.0 in Emilia-Romagna resteranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. La nota catena della Gdo è da sempre favorevole alla chiusura nelle festività laiche e religiose dell’anno, tanto da aver appoggiato, di recente, la proposta avanzata da Fratelli d’Italia sulla chiusura obbligata nei giorni festivi per promuovere una miglior conciliazione vita-lavoro dei dipendenti del settore commercio.

Aldi

I supermercati Aldi resteranno chiusi il giorno di Natale e riapriranno a Santo Stefano con orario domenicale (variabile a seconda del negozio).

Lidl

I punti vendita Lidl saranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre.

Despar

I supermercati Despar saranno chiusi il 25 dicembre. A Santo Stefano alcuni negozi resteranno aperti: è il caso di Despar Santarcangelo di Romagna (sulla via Emilia in provincia di Rimini), che aprirà dalle 8:30 alle 19. Stessa data e stesso orario per il punto vendita nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, in Piazza delle Medaglie d’Oro.

Esselunga

I supermercati Esselunga saranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre saranno aperti dalle 7.30 alle 20.

Centri commerciali

A Bologna alcuni centri commerciali, come il Centro Borgo e il Centro Lame, resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre. In Romagna, il centro commerciale riminese ‘I Malatesta’ sarà chiuso in entrambe le giornate, mentre lo shopping center ‘Le Befane’ sarà chiuso il 25 (ma sono aperti, ovviamente, il cinema Multiplex e alcuni corner di ristorazione) e aperto il 26 dicembre dalle 12 alle 21 (dalle 10 l’ipermercato Conad interno al complesso). L’outlet Fidenza Village, nel Parmense, resterà chiuso sia il 25 che il 26 dicembre.