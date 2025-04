Supermercati aperti il 25 aprile a Bologna e in Emilia-Romagna: quali sono

Bologna, 25 aprile 2025 – Oggi si festeggia la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. C’è chi avrà la possibilità di fare un bel ponte lungo fino a lunedì 28 non dovendo lavorare, ma c’è anche chi continuerà a lavorare per chiudere la settimana.

Qualsiasi sia il frangente, ci sono molte catene dei supermercati che rimangono aperte oggi per garantire a tutti di fare la spesa o comprare gli ultimi ingredienti per eventuali ricette e/o pic nic. Ma alcuni punti vendita saranno chiusi, oppure saranno aperti solo per mezza giornata. Quindi occhio a monitorare i siti internet specifici e a controllare per bene gli orari.

Senza dimenticare che spesso e volentieri i negozi di vicinato o del quartiere rimangono aperti per garantire il servizio, ecco una guida per potersi organizzare oggi più o meno in tutta l’Emilia-Romagna.

Coop

I punti vendita Coop in Emilia-Romagna oggi saranno chiusi. Per una verifica dell’ultimo minuto è possibile cercare in questa mappa.

Conad

Nella giornata del 25 aprile i supermercati Conad rimarranno aperti, alcuni solo al mattino, altri tutta la giornata. In questo link è possibile consultare gli orari e le giornate di apertura dei singoli supermercati Conad.

Lidl

Anche alla Lidl si potrà fare spesa il 25 aprile. Ecco il sito dedicato su cui consultare gli orari per ogni punto vendita di Lidl Italia.

Aldi

Alcuni i punti vendita Aldi potranno essere aperti nei soliti orari settimanali. Altri potrebbero chiudere. Per saperne di più è possibile consultare il sito web e visionare orari e informazioni più aggiornate per ogni singolo store in regione.

Despar ed Eurospar

I punti vendita Despar ed Eurospar saranno aperti il 25 quasi in tutta la regione. Fanno eccezione (e quindi rimarranno chiusi) i supermercati di Arcoveggio a Bologna e Canalazzo a Ravenna.

Quelli aperti lo saranno a orario continuato dalle 8.30 alle 20, tranne quello di Crespellano (BO) che chiude alle 19.

Ci sono alcuni supermercati, però, che saranno aperti solo di mattina, cioè dalle 8.30 alle 13.

Ecco l’elenco:

A Bologna: Costa.

A Rimini: Misano.

A Ferrara: Codigoro e Barco.

Riguardo gli Interspar, il Malpasso e il Darsena (Ferrara) saranno chiusi.

Pam

Tendenzialmente i supermercati Pam saranno aperti il 25 aprile, con orario continuato, dalle 9 alle 21. Per sicurezza, qui sulla mappa è possibile verificare se il proprio punto vendita non chiuderà.