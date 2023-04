Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2023 in Emilia Romagna

Bologna, 8 aprile 2023 - Chi è caccia dell'ingrediente dimenticato o dell'uovo per il nipotino può sempre sperare nei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta. Certo non saranno tanti i punti vendita disponibili, ma qualcuno c'è anche in Emilia Romagna.

Qualche punto vendita Pam resterà aperto a Pasquetta (con orario 9-21) ma non a Pasqua: basta andare sul sito pampanorama.it, nella sezione “negozi”, inserire il nome della città di riferimento e scegliere il punto vendita che più interessa. Così saranno visibili gli orari e le aperture speciali. Anche da Carrefour si può sperare: sul sito www.carrefour.it, si può verificare cliccando su “punti vendita” e guardare gli orari del market più vicino a casa. Per Esselunga aperture in alcuni supermercati a Pasquetta con orario festivo.

Le aperture dei negozi Conad in Emilia Romagna, così come in tutta Italia, sono decise dai singoli punti vendita. Anche in questo caso per verificare le aperture e gli orari si può consultare la pagina dedicata. Anche per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie variano a seconda dei punti vendita, ma quasi la totalità resterà chiusa nel giorno di Pasqua. Nessuna apertura speciale nel caso di Despar, né per Auchan e Famila. Le serrande restano abbassate da Bennet e Aldi. Stessa cosa vale per MD e Penny Market.

