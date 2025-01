Top employers 2025, ecco le aziende dell’Emilia Romagna dove si lavora meglio

Bologna, 17 gennaio 2025 – Sono tante le eccellenze riconosciute fra le Top Employers Italia 2025 in Emilia Romagna. Sono arrivati, infatti, dei certificati prestigiosi per 16 aziende della nostra regione dal Top Employers Institute, l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito risorse umane. In totale, invece, le imprese ‘marchiate’ a livello nazionale sono 151.

Si tratta delle aziende dove si lavora meglio, dove cioè sono riconosciuti standard elevati per ciò che riguarda l’ambiente di lavoro.

Bologna

A Bologna compaiono la Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, centro di eccellenza di Philip Morris a livello mondiale per la formazione del personale, la prototipazione e la produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione; l’Automobili Lamborghini che produce le super auto sportive e ha il suo stabilimento a Sant’Agata bolognese; c’è poi la famosa casa motociclistica Ducati con sede a Borgo Panigale, il Gruppo Hera, multiutility nei servizi ambientali, idrici ed energetici con sede a Bologna e la Bonfiglioli di Calderara di Reno, azienda a conduzione familiare ma operante a livello globale che progetta, produce e distriìbuisce soluzioni efficaci per tutti i tipi di applicazioni nei settori dell'automazione industriale, dei macchinari mobili e dell'energia eolica.

Modena

A Modena ci sono la Bper Banca, così come la Marazzi Group di Sassuolo e l’Emilgroup di Fiorano Modenese, marchi noti nel settore delle piastrelle di ceramica. Ovviamente non poteva mancare la casa automobilistica più famosa del mondo, la Ferrari, con sede a Maranello.

Reggio Emilia

A Reggio Emilia sono presenti nel settore finanziario la Finekobank, il gruppo Credem e il gruppo Arkema – designer globale di materiali e soluzioni innovative – che ha una sede a Boretto.

Parma

A Parma figurano la Crédit Agricole Italia, Stef Italia, specialista nel trasporto e nella logistica,e la Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale che fa ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi. Infine in provincia, a Medesano, c’è la Socomec, produttore indipendente che offre la disponibilità, il controllo e la sicurezza delle reti elettriche.

Top Employers Europe e Global 2025

Tra le 151 aziende italiane selezionate, 48 hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2025, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei: tra queste ci sono la Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, la Chiesi Farmaceutici di Parma e la Arkema di Boretto. Inoltre, quindici realtà sono state identificate Top Employers Global 2025, un terzo livello di Certificazione riservata alle aziende certificate in più Paesi di più Continenti: tra queste la Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. Ha debuttato, infine, quest'anno la Certificazione Top Employers Enterprise pensata per le aziende multinazionali presenti in almeno 10 Paesi, con un numero globale di dipendenti superiore a 2.500 e che hanno già ottenuto la Certificazione Top Employers in almeno 10 Paesi.Qui non figura nessuna azienda presente in Emilia Romagna.