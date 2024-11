Tredicesima in Emilia Romagna: ecco quando arriva e per quanti

Bologna, 30 novembre 2024 – Le tasche degli emiliano-romagnoli stanno per gonfiarsi grazie alla tanto agognata tredicesima. La tredicesima mensilità che fa tirare il fiato ai più, rappresentando per qualcuno un valido aiuto per altri una assoluta necessità. Specialmente per coloro che non possono rinunciare ai regali di Natale, più o meno importanti, per famigliari o amici.

In Emilia Romagna la percepiranno quasi 3 milioni: 2.970.585 per la precisione, di cui pensionati 1.248.431 e lavoratori dipendenti 1.722.154.

Tredicesima in Emilia Romagna: il dato provincia per provincia

Una cifra attesa con trepidazione, ma che in parte andrà nelle casse del Fisco, riducendo la disponibilità effettiva di molte famiglie. A livello provinciale, il maggior numero di beneficiari si registra a Bologna, con 722.437 percettori, di cui 283.878 pensionati e 438.559 dipendenti. In provincia di Modena, invece, saranno 490.665 le persone che riceveranno la tredicesima: 195.047 pensionati e 295.618 dipendenti.

A Reggio Emilia ne avremo 342.104 (140.005 pensionati e 202.099 dipendenti). A seguire Parma con 305.315 percettori totali (119.254 pensionati e 186.061 lavoratori); Forlì Cesena con 261.844 (113.141 pensionati e 148.703 lavoratori): Ravenna 250.727 (115.041 pensionati e 135.686 dipendenti); Ferrara con 209.601 percettori, di cui 110.088 pensionati e 99.513 lavoratori dipendenti. Infine Rimini con 194.999 percettori totali (89.849 pensionati e 105.150 dipendenti) e Piacenza con 192.893 (rispettivamente 82.128 e 110.765).

Tredicesima: quando arriva

I primi a riceverla saranno i pensionati. Da lunedì, infatti, verrà accreditata sul conto corrente o potrà essere ritirata in contanti presso gli uffici delle Poste. Nelle settimane successive e, comunque, entro Natale, la riceveranno anche i dipendenti pubblici e quelli privati. Quest’anno, secondo le stime elaborate dall’Ufficio studi della Cgia, verrà pagata a 35,7 milioni di italiani che, al netto delle imposte, riceveranno 44,8 miliardi di euro. A rallegrarsi per la gratifica natalizia, però, non saranno solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma anche il fisco che beneficerà di 14,5 miliardi di gettito Irpef. Pertanto, al lordo delle tasse, l’Inps, le Amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati dovranno erogare per questa mensilità aggiuntiva complessivamente 59,3 miliardi di euro.

Tredicesima: il dato nazionale

