Treni in Emilia Romagna, riprende la circolazione su alcune tratte regionali: ecco quali

Bologna, 6 settembre 2024 – Riaprono al traffico alcune linee ferroviarie in Emilia-Romagna: dopo una serie di interventi di manutenzione per il potenziamento e l’ammodernamento della rete, in particolare per i danni provocati dall’alluvione, lunedì 9 settembre ripartiranno le linee Reggio Emilia-Ciano, Reggio Emilia-Guastalla e Modena-Sassuolo.

Lunedì 16 settembre si procederà con la riapertura al traffico delle linee Casalecchio-Vignola, Parma-Suzzara e Ferrara-Codigoro.

Per la linea Reggio Emilia-Ciano con la riapertura di lunedì 9 settembre, grazie al potenziamento del sistema di alimentazione della trazione elettrica, sarà possibile da parte dell'impresa ferroviaria Trenitalia-Tper l'effettuazione del servizio passeggeri interamente con treni elettrici.

Per la linea Casalecchio-Vignola, invece, fino alle ore 5 del giorno 19 settembre i treni viaggeranno a velocità ridotta al fine di effettuare i test di sicurezza sulla tratta interessata dai lavori. Come conseguenza dal giorno 16 settembre al giorno 18 settembre su questa linea i treni potrebbero maturare ritardi fino a 10 minuti. I seguenti treni della relazione Bologna-Bazzano verranno sospesi nei giorni 16, 17 e 18 settembre: 90036, 90037, 90038, 90039, 90040, 90041, 90042, 90043, 90044.

Maggiori informazioni sul servizio sono reperibili sui canali di informazione di Trenitalia-Tper.