Treni per Rimini e la riviera romagnola: il programma dell’estate 2023

Bologna, 9 giugno 2023 – Più treni per l’estate delle vacanze in Emilia-Romagna.

Da domenica 11 giugno a domenica 10 settembre, infatti, tornano e raddoppiano i treni diretti che collegano Piemonte ed Emilia-Romagna, debuttano i nuovi regionali diretti Venezia-Cattolica, aumentano le corse tra Bologna e Rimini (Romagna line), riparte la coppia di convogli regionali fra Bergamo-Brescia e la costa romagnola (Orobica line) e viene confermato il potenziamento di tutti i servizi aggiuntivi proposti lo scorso anno, con 140 treni da e per Rimini.

Vacanze in treno in estate: potenziati i collegamenti per l'Emilia Romagna

Rafforzato anche il servizio delle Frecce (con fino a 34 fermate a Rimini, 18 a Riccione e quattro nuove a Cattolica) e 14 collegamenti Intercity con le spiagge della Romagna.

Mare, montagna, borghi, città d’arte: la regione è pronta ad accogliere i turisti italiani e stranieri, nonostante gli eventi alluvionali che poche settimane fa hanno colpito duramente gran parte del territorio.

“È anche così che dimostriamo la nostra capacità di rialzarci, a neanche un mese dalla terribile alluvione che ha colpito la nostra terra - sottolinea Corsini-. Il lavoro senza sosta ci ha permesso di far partire una stagione estiva sicura e garantita. Parallelamente l’offerta sempre più potenziata di Trenitalia-Tper conferma il ruolo centrale che la nostra regione continua ad avere nei flussi di traffici legati al turismo estivo dall’Italia e dall’estero. Perché l’Emilia-Romagna è più che pronta, sia dal punto di vista dell’accoglienza sia per quanto riguarda la mobilità”.

Treni tra Piemonte ed Emilia Romagna

Da domenica 11 giugno l’offerta raddoppia con otto treni diretti - quattro il sabato e quattro la domenica - che collegano Torino, Asti, Alessandria e Voghera e Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. I convogli sono i nuovi Rock doppio piano con fino a 600 posti a sedere.

Al via, sempre domenica 11 giugno, i nuovi treni regionali diretti Venezia Santa Lucia – Cattolica. Si tratta di quattro corse - due il sabato e due la domenica.

Romagna Line – più corse tra Bologna e Rimini via Ravenna

Più servizi anche sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini, sempre più utilizzata dopo la riorganizzazione che ha consentito di eliminare il cambio treno a Ravenna. Potenziata l’offerta del mattino del sabato con tre nuove corse in partenza da Bologna alle 7.40, alle 10.06 e alle 11.39.

Riparte l’Orobica Line

Circolerà anche quest’anno, tutti i giorni dall’11 giugno al 27 agosto, l’Orobica line – la coppia di treni regionali fra Bergamo, Brescia e la costa romagnola. Il treno partirà da Bergamo alle 7.27 per poi raggiungere Ravenna e tutte le località di mare fino a Rimini in tempo per il pranzo.

Collegamento con Milano

Confermati tutti i treni aggiuntivi proposti lo scorso anno, secondo un programma che ha visto punte di 140 treni da/per Rimini e 80 mila posti al giorno. Incrementato, il sabato e la domenica in una fascia oraria particolarmente richiesta, il numero delle corse di rientro dalla Riviera verso le città sull’asse della via Emilia e Milano, con l’inserimento di un nuovo collegamento in partenza da Rimini alle 15.07 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 19.45.

In Romagna con le Frecce

Per quando riguarda le Frecce di Trenitalia, sono fino a 34 le fermate a Rimini, 18 a Riccione e 4 nuove a Cattolica. Potenziata inoltre la centralità di Bologna nel network delle Frecce grazie a tre nuove corse giornaliere sulla rotta Milano - Napoli (di cui una con fermata anche a Reggio Emilia), cui si aggiunge il prolungamento fino a Reggio Calabria di una coppia di Milano – Napoli. E nel fine settimana alcuni Frecciarossa 1000 fra Milano e Napoli, la maggior parte dei quali con fermata a Bologna.

Intercity

Quattordici i collegamenti con le spiagge della Romagna, fino alle località più richieste di Marche, Abruzzo e Puglia. Si consolida anche l’offerta degli Intercity notte, grazie alle fermate in Emilia-Romagna di dieci collegamenti. Novità anche in ambito internazionale con una nuova coppia di collegamenti periodici EN Monaco – Vienna – Ancona, dall’11 giugno al 10 settembre, con fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica.