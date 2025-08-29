Trenitalia Tper assume 25 macchinisti: ecco come fare per candidarsi

Bologna, 29 agosto 2025 — Trenitalia Tper lancia una nuova campagna di recruiting per rafforzare il team dei macchinisti, figure centrali nella conduzione di oltre 900 corse regionali giornaliere. L’azienda, fondata a Roma cinque anni fa, sta infatti cercando personale, nel particolare delle persone motivate e appassionate, disponibili a inserirsi in un percorso formativo che porterà all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

I requisiti

I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, un diploma quinquennale di scuola secondaria e la residenza certificata in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova da almeno sei mesi. Le sedi di lavoro previste coprono l’intera regione e Mantova, comprendendo Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Sermide. Le candidature si potranno inviare online dal primo al 18 settembre attraverso il portale dedicato e tramite il sito dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nella sezione “Lavoro per Te”.

I primi 200 candidati selezionati parteciperanno poi al secondo Recruiting Day di Trenitalia Tper, in programma il 13 ottobre a Bologna, organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro. Il percorso di selezione prevede, dopo il test tecnico iniziale, un colloquio tecnico-motivazionale e una visita medica specifica. Solo dopo queste fasi sarà stilata la graduatoria finale, da cui saranno individuati i 25 giovani che entreranno nell’azienda.

La prima edizione del Recruiting Day

La prima edizione del Recruiting Day aveva portato alla selezione di 23 giovani, con assunzioni completate già a settembre. Attualmente Trenitalia Tper impiega 1.573 persone, di cui 502 macchinisti. Dal 2020, anno di nascita della società, sono state assunte 577 persone: 431 per turnover e 146 per crescita aziendale. L’età media dei lavoratori sfiora i 40 anni, mentre i nuovi assunti del 2025 hanno un’età media di poco più di 27 anni. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani della regione di entrare in un settore strategico per la mobilità locale, con un percorso formativo strutturato e prospettive di crescita professionale all’interno di Trenitalia Tper.