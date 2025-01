Turismo Emilia Romagna, assalto spagnolo. Boom di arrivi negli ultimi anni

Bologna, 26 gennaio 2025 – L’amore degli italiani per la Spagna è cosa nota. Che il sentimento fosse sempre più ricambiato invece lo è un po’ meno. Dati Istat della regione Emilia-Romagna alla mano, sorprende quindi che i turisti spagnoli dal 2022 in poi abbiano continuato ad arrivare sempre più numerosi nel nostro territorio, tanto che nel periodo gennaio-novembre 2024 hanno superato le 355mila presenze, (intese come notti trascorse in albergo), portando così la Spagna al decimo posto della classifica dei primi quindici mercati turistici internazionali emiliano-romagnoli, capitanati ancora saldamente dalla Germania.

Finisce oggi a Madrid la 45esima edizione di Fitur 2025, la più grande manifestazione dedicata al turismo in Spagna. Sono dodici gli stand turistici emiliano-romagnoli, che presenteranno a viaggiatori e addetti ai lavori i prodotti cultura, enogastronomia, cicloturismo, motori, e turismo balneare, in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna in area Italia/Enit. Pare infatti che i turisti spagnoli siano sempre più conquistati dall’Italia, tanto da collocarla, secondo Enit, al terzo posto tra le mete preferite dopo Francia e Portogallo. Scorrendo gli ultimi dati dell’Ine (Instituto Nacional de Estadística Español), nel periodo gennaio-ottobre 2024 oltre 2,6 milioni di spagnoli hanno viaggiato nel Belpaese, 15,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. E tra le regioni che esercitano un forte appeal spicca proprio l’Emilia-Romagna, dove i turisti spagnoli cercano arte, cultura e quell’atmosfera da ‘dolce vita’, dove bellezza e piacere per gli occhi si mescolano con le tentazioni enogastronomiche.

Tanto che tra gli obiettivi della promozione turistica regionale, per quanto riguarda specie le città d’arte fra le quali spicca Bologna, c’è quello di rendere le presenze costanti tutto l’anno. “Anno dopo anno – dice l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni –, stiamo esercitando un appeal crescente sui turisti spagnoli.

Nello stand regionale gli operatori turistici emiliano-romagnoli hanno presentato le novità delle proposte di vacanza 2025. Spazio speciale per la Food Valley, quasi a dire: questi turisti spagnoli li prendiamo anche per la gola.