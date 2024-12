Turismo enogastronomico, Emilia Romagna sul podio: la classifica

Bologna, 17 dicembre 2024 – L’Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto, tra la Toscana, che conquista il primato, e la Puglia, nella classifica delle mete preferite per la cultura enogastronomica.

È quanto emerge dal Rapporto 2024 sul turismo enogastronomico italiano, presentato da Aite-associazione italiana turismo enogastronomico a Parma. Una forma di turismo, quello enogastronomico, che ha generato un un business miliardario di 40,1 miliardi di euro nel 2024, da fatturato diretto, indiretto e indotto, con una crescita del 12% rispetto al 2023 e un +49% sul 2016. Un bacino di turisti in crescita che, secondo le stime dell’Osservatorio ha un potenziale bacino di 14,5 milioni di italiani.

Una nuova edizione, la settima nella storia del Rapporto, è stata curata da Roberta Garibaldi, docente all'Università di Bergamo e presidente dell'Associazione italiana turismo enogastronomico, con il supporto di Visit Emilia e Valdichiana Living, il patrocinio di Federturismo, Fondazione Qualivita, Iter Vitis Les Chemins de la vigne en Europe, e la collaborazione dell'Università degli studi di Bergamo, Economics Living Lab e TheFork.

Emilia-Romagna, la food valley italiana

Così Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia, commenta: “L’Emilia è una destinazione ideale per il turismo enogastronomico e il territorio di VisitEmilia, la food valley italiana, tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia è dal punto di vista dell’enogastronomia un vero patrimonio culturale. Grazie ai tanti prodotti tipici Dop e Igp, le eccellenze riconosciute in tutto il mondo, come il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma, i salumi piacentini, l’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, i vini, e grazie alle esperienze legate al cibo, organizzate dai produttori della rete Food&Wine di Visit Emilia, i viaggiatori trovano racchiusi in pochi chilometri il meglio dell’Italia in tavola”.

I prodotti più rappresentativi

Il vino (38,1% delle preferenze) è considerato il prodotto più rappresentativo dell'Italia in ambito agroalimentare, seguono l'olio extravergine di oliva (24%), la pizza (22%), la pasta (15%) e i formaggi (11%).

Il profilo dei viaggiatori