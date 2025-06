Turismo, 5 città dell’Emilia-Romagna tra le mete preferite per il mese di luglio

Bologna, 25 giugno 2025 – E’ sempre più vicina la stagione delle vacanze estive e Jetcost.it stila l’elenco delle mete d’Italia più ricercate dai turisti per il mese di luglio. Secondo il motore di ricerca viaggi, ben cinque città emiliano romagnole rientrano tra le 45 mete italiane più cercate, con in testa Riccione, quinta destinazione più desiderata. L’estate 2025 si preannuncia infatti da record per il turismo italiano.

Secondo i dati rilevati da Jetcost.it, le prenotazioni di alloggi per il mese di luglio sono aumentate dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

A trainare il successo dell’Emilia-Romagna, è Riccione, che si piazza al quinto posto assoluto tra le mete più ricercate, dietro soltanto a colossi turistici come Roma, Lampedusa, Napoli e Jesolo.

A seguire, figurano Rimini (25esimo posto), Bologna (al 27esimo), Reggio Emilia (36esimo) e Bellaria-Igea Marina (40esimo).

Il trend evidenziato da Jetcost conferma il desiderio diffuso di vacanze all’insegna del sole e del mare: il 72% delle ricerche riguarda infatti località balneari, contro il 28% rivolto a mete dell’entroterra.

“Gli italiani non vedono l’ora di partire – commenta Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing di Jetcost – e le ricerche di alloggi per luglio 2025 lo dimostrano chiaramente. L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni più amate, capace di coniugare ospitalità, cultura, mare e divertimento”.

Dati, quindi, che confermano la capacità dell’Emilia-Romagna, di competere a livello nazionale con isole, capitali culturali e perle del sud Italia.

In particolare, Riccione e Rimini rimangono punti fermi per chi cerca vacanze dinamiche, tra mare e movida, mentre Bologna e Reggio Emilia attirano un turismo più urbano, culturale o enogastronomico.