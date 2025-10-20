La crisi che non t’aspetti
La crisi che non t’aspetti
EconomiaEmilia Romagna, in 3 mesi vendite di farmaci giù: “È colpa del ticket sanitario”
20 ott 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Emilia Romagna, in 3 mesi vendite di farmaci giù: “È colpa del ticket sanitario”

La denuncia del consigliere regionale Vignali (FI): “Così la gente rinuncia a curarsi”

Il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, Pietro Vignali, e una farmacista

Bologna, 20 ottobre 2025 – Calo delle confezioni di farmaci venduti e delle ricette emesse per il loro acquisto in Emilia-Romagna. E secondo il presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, la flessione è da attribuire all’introduzione dei ticket sanitari sui farmaci voluta dal governatore de Pascale con l’ultima manovra locale. “In Emilia-Romagna, in appena tre mesi – da maggio a luglio 2025 – le vendite di medicinali sono crollate di 1.310.000 confezioni (-6,6%) e le ricette sono diminuite di 754.700 (-7%). L’introduzione dei ticket sui farmaci di de Pascale si sta già rivelando un boomerang – afferma Vignali –: migliaia di persone stanno rinunciando alle cure o riducendo l’uso di farmaci essenziali, semplicemente perché non possono più permetterseli”.

Manovra di bilancio Emilia-Romagna, via libera ai sacrifici. De Pascale: migliorerò i servizi

Secondo Vignali questi dati “confermano ciò che avevamo denunciato sin dall’inizio: il ticket sui farmaci non è una misura di razionalizzazione, ma una tassa sulla salute. Colpisce i cittadini più fragili, penalizza chi ha patologie croniche e scarica sulle famiglie i costi di una gestione inefficiente del sistema sanitario regionale”. Per l’azzurro l’effetto penalizzante sarebbe doppio: “Da un lato il ticket sui farmaci, dall’altro l’impossibilità di accedere in tempi ragionevoli ai servizi pubblici. Gli emiliani e i romagnoli stanno rinunciando a curarsi da quando è stato introdotto il superticket lo scorso maggio. È l’esatto contrario del principio di equità su cui dovrebbe basarsi la sanità pubblica. L’Emilia-Romagna sta tradendo la sua stessa tradizione di solidarietà. Invece di tutelare i più deboli, sta costruendo una sanità sempre più iniqua dove si cura solo chi ha le risorse”.

Bologna, 2 maggio 2025 - Da oggi, 2 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore la riforma dei ticket sanitari in Emilia-Romagna. Importanti le novità per chi si reca in farmacia ad acquistare i farmaci mutuabili. Il nuovo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale dopo il confronto con i sindacati, ha come obbiettivo quello di garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale pubblico e universalistico, in risposta anche ai tagli imposti dal Governo.

Il provvedimento, definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale numero 390 del 24 marzo 2025, si applicherà esclusivamente ai farmaci di classe A, ovvero quelli mutuabili a carico del Servizio sanitario regionale.

