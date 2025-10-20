Emilia Romagna, in 3 mesi vendite di farmaci giù: “È colpa del ticket sanitario”

Bologna, 20 ottobre 2025 – Calo delle confezioni di farmaci venduti e delle ricette emesse per il loro acquisto in Emilia-Romagna. E secondo il presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, la flessione è da attribuire all’introduzione dei ticket sanitari sui farmaci voluta dal governatore de Pascale con l’ultima manovra locale. “In Emilia-Romagna, in appena tre mesi – da maggio a luglio 2025 – le vendite di medicinali sono crollate di 1.310.000 confezioni (-6,6%) e le ricette sono diminuite di 754.700 (-7%). L’introduzione dei ticket sui farmaci di de Pascale si sta già rivelando un boomerang – afferma Vignali –: migliaia di persone stanno rinunciando alle cure o riducendo l’uso di farmaci essenziali, semplicemente perché non possono più permetterseli”.

Secondo Vignali questi dati “confermano ciò che avevamo denunciato sin dall’inizio: il ticket sui farmaci non è una misura di razionalizzazione, ma una tassa sulla salute. Colpisce i cittadini più fragili, penalizza chi ha patologie croniche e scarica sulle famiglie i costi di una gestione inefficiente del sistema sanitario regionale”. Per l’azzurro l’effetto penalizzante sarebbe doppio: “Da un lato il ticket sui farmaci, dall’altro l’impossibilità di accedere in tempi ragionevoli ai servizi pubblici. Gli emiliani e i romagnoli stanno rinunciando a curarsi da quando è stato introdotto il superticket lo scorso maggio. È l’esatto contrario del principio di equità su cui dovrebbe basarsi la sanità pubblica. L’Emilia-Romagna sta tradendo la sua stessa tradizione di solidarietà. Invece di tutelare i più deboli, sta costruendo una sanità sempre più iniqua dove si cura solo chi ha le risorse”.