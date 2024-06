Videogiochi e industrie culturali creative: l’Emilia Romagna stanzia 1.5 milioni di euro

Bologna, 14 giugno 2024 – Le industrie culturali creative e il settore dei videogiochi beneficeranno di una parte dei fondi del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 che prevedono anche l’attivazione e l’adempimento dei progetti Bologna Game Farm e Incredibol! Queste ulteriori risorse si aggiungono ai 10 milioni già stanziati per il bando start up innovative e per l’Hub cultura e creatività.

Il ruolo del Comune di Bologna

A fare il punto della situazione del comparto Icc è Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura: “Il comparto delle Icc in termini di valore aggiunto nel 2022 in Emilia-Romagna è valso 5,8 miliardi di euro, pari a una quota del 4% del totale dell'economia regionale (circa 146 miliardi di euro sempre in termini reali) e rappresenta, quindi, un settore non secondario”. Il coordinamento delle risorse finanziare è stato assegnato al Comune di Bologna che si assicura così un ruolo di primo piano nella gestione ed organizzazione dei progetti. L’intesa raggiunta tra le due parti rappresenta il prosieguo dell’accordo di programma sottoscritto già nel 2019 e conferma l’attenzione che viale Aldo Moro riserva alla smart specialisation strategy. Si esprime positivamente sui termini della convenzione anche Rosa Grimaldi, delegata del sindaco Matteo Lepore alla promozione economica, impatto del tecnopolo, ICC e attrattività internazionale: “gli ottimi risultati raggiunti sono stati la premessa della nuova convenzione triennale che, con 1,2 milioni di euro di investimento regionale e 300mila euro del Comune, derivanti dal Programma regionale Fesr 2021/2027, prevede azioni di rafforzamento dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione, anche attraverso il potenziamento degli strumenti a supporto delle piccole e medie imprese e le loro filiere”.

I progetti tematici

Il sostegno all’industria videoludica verrà sostenuto anche dal progetto Bologna Game Farm che è sempre Rosa Grimaldi a definire una “esperienza pilota in Italia che sta trovando molta corrispondenza in ambito europeo”. Giunta alla sua terza edizione, BGF selezionerà quattro team vincitori del bando al fine di accelerare progetti videoludici per portarli sul mercato.

A supporto del settore culturale e creativo continua l’impegno nel progetto Incredibol!, attivo dal 2010 sotto la regia delle amministrazioni comunali e con la collaborazione di partner pubblici e privati su tutto il territorio regionale. Oltre ai bandi di finanziamento periodici per le startup di settore, verranno incoraggiate le iniziative culturali e creative e le relative di attività di orientamento e professionalizzazione per lo sviluppo delle diverse filiere artistiche, culturali e creative regionali con il coinvolgimento degli ambiti dell’audiovisivo e delle performing arts.