Vongole, ok Ue a deroga taglia minima: “Ottima notizia per i pescatori”

Bologna, 16 ottobre 2025 – Confermata la deroga Ue per l’Italia sulla taglia minima delle vongole. Così si potrà continuare a pescare molluschi da 22 millimetri nelle proprie acque territoriali fino al 2030. E l’Emilia-Romagna e le Marche tirano un sospiro di sollievo. La misura approvata dal Parlamento europeo sarà valida dall’1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 e consentirà di continuare la pesca della Chamelea gallina (conosciuta anche come ‘poverazza’ o ‘lupino’) a partire da 22 millimetri nelle acque territoriali italiane, contro i 25 millimetri previsti dalla normativa generale.

Il granchio blu e la recente ondata di maltempo di inizio ottobre hanno colpito duramente i pescatori, spazzato via ancora una volta gli allevamenti delle vongole. E dopo la mareggiata i famigerati granchi blu hanno fatto nuovamente incetta.

"È un’ottima notizia – commenta il ministro dell’Agricoltura, della sovranità ailmentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida – . I fattori ambientali Italiani rallentano di molto la crescita della vongola e consentire la pesca di questi molluschi più piccoli non mette a rischio la specie e la floridità dei nostri mari è garantita. A supporto abbiamo presentato solidissime basi scientifiche e 22 membri della commissione hanno votato a favore”. L’Italia ha incassato 22 sì contro i 3 voti raccolti da chi si opponeva alla deroga.

Il plauso della regione Emilia Romagna

“La proroga della deroga europea - osserva l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Pesca, Alessio Mammi - è un'ottima notizia. Un risultato concreto che tutela un'intera filiera fatta di imprese, lavoratori e famiglie, ottenuto grazie all'impegno congiunto di istituzioni, consorzi e operatori. Questa deroga - aggiunge - rappresenta una scelta di equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale”. La pesca di queste vongole, sottolinea, “è una tradizione che ha radici profonde nella nostra cultura marittima e che contribuisce in modo concreto all'economia costiera. La Regione Emilia-Romagna ha sempre sostenuto il comparto, anche nelle sedi europee”.

Sospiro di sollievo dei pescatori emiliano-romagnoli

E soddisfazione per la decisione di Bruxelles arriva anche da Legacoop Romagna visto che delle oltre 700 imprese nazionali attive nel comparto una gran parte è concentrata soprattutto tra il Riminese e il Ravennate. Secondo Nicola Tontini, direttore della cooperativa 'Casa del pescatore di Cattolica’, il risultato è frutto del lavoro unitario della categoria e delle sue rappresentanze. A Cattolica, dove opera una delle maggiori realtà cooperative, l'eccezione riguarda 40 imprese. “La proroga - spiega nella nota - assicura continuità lavorativa in un momento particolarmente difficile per il comparto”. Quella ottenuta in Belgio, evidenzia Manuel Guidotti, presidente del Consorzio di Gestione delle Vongole del Compartimento Marittimo di Ravenna, “è una vittoria della serietà e della cooperazione. Questo risultato dà stabilità alle imprese e serenità a centinaia di famiglie che vivono di mare”. Tuttavia, sottolinea Legacoop Romagna, la situazione per le marineria romagnola resta delicata con circa 60 vongolare che operano nella zona, alle prese con una produzione in costante calo con gli ultimi mesi segnati da fenomeni di moria nei molluschi a seguito di cicli di anossia e ipossia legati anche ai cambiamenti climatici e alla diffusione di specie invasive come il granchio blu.