Esselunga a Forlì, dopo mille veleni

Esselunga ha inaugurato ufficialmente ieri il suo punto vendita a Forlì. Si tratta della seconda apertura in Romagna, dopo quella di Ravenna nel maggio 2024, e della sedicesima in Emilia-Romagna. L’inaugurazione è avvenuta dopo un lungo iter giudiziario, non ancora concluso. Confesercenti, infatti, ha sollevato dubbi sulla legittimità dell’autorizzazione commerciale, contestando la superficie di vendita di 1.500 metri quadrati, superiore a quella consentita dalla normativa. L’associazione di categoria ha presentato un esposto al Tar contestando, in particolare, una modifica interna che modificava l’assetto dell’area delle casse aumentando, di fatto, la superficie commerciale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni tecniche, ma ha riconosciuto che la modifica del layout interno avrebbe inciso sul calcolo della superficie di vendita. Confesercenti, quindi, ha fatto esposto in Procura, chiedendo di valutare eventuali irregolarità riguardanti l’ipotesi di falsità ideologica in atti pubblici. Nonostante le controversie legali, il progetto è proseguito, portando all’apertura, salutata ieri da centinaia di persone accorse a fare la spesa nella giornata d’avvio. Ad essere impiegati presso lo store di Forlì sono 81 persone, tra nuove assunzioni e personale esperto. E il gruppo sembra orientato verso nuove aperture in regione: "Ci sono ancora molte province scoperte - le parole del direttore commerciale Eugenio Neri - che contiamo di esplorare, consapevoli che questo è un territorio promettente, caratterizzato da una ricca cultura gastronomica".

Nella foto: il taglio del nastro col sindaco Zattini

Sofia Nardi