Ex Sgl Carbon, è l’ora della rinascita

Il 16 maggio ad Ascoli Piceno è stata presentata la bonifica della vasca di prima pioggia dell’area Ex Sgl Carbon, primo passo verso la rigenerazione di un sito industriale che per anni ha rappresentato una ferita nel tessuto urbano. Parte così la trasformazione in ‘Cittadella del Futuro’, intitolata alla famiglia Faraotti. L’iniziativa ha aperto il 1° Festival della Sostenibilità Competitiva. "Un risultato straordinario, inizia la rinascita di un’area strategica", ha detto il sindaco Marco Fioravanti (foto).