Faenza, il sindaco a de Pascale:: "Agire in fretta"

FAENZA (Ravenna)Il fiume che si ingrossa in seguito alle precipitazioni, la conseguente apertura del centro operativo comunale, l’avvio delle procedure di preallerta e il costante e compulsivo controllo dei livelli idrometrici. "Quanto accaduto lo scorso 28 gennaio è stata l’ennesima fotografia emblematica di un territorio che ad ogni allerta si scopre costantemente vulnerabile". Non solo. C’è anche la questione delle opere di messa in sicurezza "in ritardo" rispetto a quanto auspicato dopo gli eventi calamitosi che dal maggio 2023 si verificano periodicamente. Per questo motivo i comitati degli alluvionati e il sindaco di Faenza Massimo Isola, hanno sottoscritto una lettera indirizzata al nuovo commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e al nuovo presidente della Regione Michele de Pascale, ponendo all’attenzione quattro "nodi, che occorre sciogliere nel più breve tempo possibile": dopo l’approvazione del primo stanziamento di complessivi 90 milioni di euro di investimenti per gli interventi di massima urgenza per la messa in sicurezza del territorio, cioè il primo stralcio dei Piani speciali "occorre definire urgentemente l’esatto ammontare delle risorse disponibili, l’elenco delle opere, le procedure e tempi certi di realizzazione".

Nella missiva che tratta vari punti emerge quindi la delusione del territorio riguardo a quanto finora è stato attuato, sicuramente ritenuto insufficiente. Resta però a tale proposito "l’intendimento di collaborare per superare i nodi ancora da sciogliere per ripristinare le minime condizioni di sicurezza idraulica del territorio". Nella foto: de Pascale con Isola. Damiano Ventura