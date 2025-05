FERRARA Giallo dello scheletro. Indagato un 34enne centese

Uno scheletro rinvenuto a Zurigo riaccende un mistero che coinvolge anche Ferrara e la città di Cento. Il 30 aprile 2024, durante la demolizione di uno stabile in Militarstrasse, alcuni operai scoprono resti umani in un condotto di ventilazione. Gli esami del DNA rivelano che si tratta di Denni Nardi, italiano di 49 anni, scomparso nell’agosto 2022. L’ultima sua traccia risale allo Street Parade di Zurigo, evento musicale frequentato da centinaia di migliaia di persone. Da allora, nessuna notizia. Solo la denuncia di scomparsa, presentata poco dopo Ferragosto.

L’inchiesta prende subito una piega complessa: come è finito il corpo in quel punto e, soprattutto, cosa ha causato la morte? Omicidio, incidente o malore? Le autorità elvetiche aprono un fascicolo per omicidio, citando tre ipotesi del Codice penale svizzero (dall’omicidio colposo all’assassinio). Indagini approfondite sul cellulare della vittima portano gli investigatori a stilare una lista di contatti. Tra i nomi più ricorrenti figura un giovane di Cento, classe 1991, che entra presto nel mirino degli inquirenti.

Il ragazzo è stato ascoltato ieri mattina a Ferrara, al Comando provinciale dei carabinieri di via del Campo, come “persona sottoposta a indagini” secondo la procedura svizzera, su incarico della Procura di Roma che collabora con le autorità di Zurigo. Presente anche il suo legale, l’avvocato Alessandro Falzoni. Nessun commento da parte della difesa. L’inchiesta resta in una fase iniziale, ma vede coinvolte due procure internazionali, tra dubbi, interrogativi e ipotesi tutte ancora da verificare. Ferrara, così, diventa crocevia inatteso di un giallo dai contorni ancora oscuri.