Ferrari, record per la Daytona SP3 del 2025. È stata venduta all’asta in California a 26 milioni

La Ferrari Daytona SP3 stabilisce il record per il valore più alto mai raggiunto all’asta per una nuova Ferrari: 26 milioni di dollari. Lo riferisce la casa automobilistica di Maranello. Tutti i proventi derivanti dalla vendita di un esemplare unico della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 andranno a beneficio della Fondazione Ferrari. L’asta si è tenuta a Monterey, California, in collaborazione con RM Sotheby’s. Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una suggestiva livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. Il ricavato della vendita record va alla Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico che promuove programmi educativi e progetti comunitari nel mondo.