Frontale all’alba in auto. Gravissimo un 22enne

Un ragazzo reggiano di 22 anni di Cinquecerri è rimasto gravemente ferito in un incidente frontale tra la sua Bmw e un camion, avvenuto all’alba a Castelnovo Monti. Probabilmente stava rientrando da una festa quando, in una curva, ha perso il controllo dell’auto. L’impatto è stato purtroppo molto violento: il giovane è stato estratto privo di sensi dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in rianimazione con prognosi riservata e gravi fratture. Si ipotizza un colpo di sonno, ma sono in corso le indagini dei carabinieri.