Generazione Energia, a scuola con Terna

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, nell’ambito del progetto ’Generazione Energia’, ha avviato in Emilia-Romagna un percorso formativo per gli studenti di tre Istituti Superiori nelle città di Forlì, Bologna e Crevalcore (Bologna). Il primo incontro si svolge oggi a Forlì, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico ’Guglielmo Marconi’. I successivi appuntamenti si terranno il 26 febbraio presso l’Istituto di Istruzione Superiore ’Belluzzi-Fioravanti’ di Bologna e il 7 marzo presso l’Istituto di Istruzione Superiore ’Marcello Malpighi’ di Crevalcore. Durante alcuni incontri, gli studenti e il corpo docente avranno l’opportunità di visitare una Stazione Elettrica di Terna e di svolgere attività didattiche innovative.

Il progetto ’Generazione Energia mira a favorire il dialogo tra l’azienda e la scuola per collaborare e creare insieme un contesto di pieno sviluppo e consapevolezza degli studenti e delle studentesse verso il proprio futuro. Il percorso formativo e di orientamento che si svolge in Emilia Romagna, realizzato da Terna Academy insieme al team Recruiting del Gruppo, si colloca nell’ambito dei PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, istituiti dal MIUR, già conosciuti come ’Alternanza Scuola Lavoro’: l’obiettivo è quello di supportare i giovani in una scelta consapevole.